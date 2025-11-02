Niente gite scolastiche senza una gara d’appalto | la regola che potrebbe bloccare le uscite e quali istituti si salvano
I viaggi di istruzione restano al palo in tante scuole. A pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico, molti istituti non riescono ancora ad avviare la programmazione dei viaggi di istruzione, degli stage linguistici e degli scambi culturali. E la burocrazia ha messo il freno anche a un intero comparto turistico. Il motivo è tecnico, ma gli effetti sono pratici e immediati. Dopo la fine del regime derogatorio concesso dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), scaduto verso la fine dell’anno scolastico scorso (31 maggio 2025), le scuole non possono più gestire in autonomia i viaggi di istruzione che vanno oltre una soglia economica, ma devono svolgere seguire rigide regole burocratiche, le stesse riservate agli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Open.online
