Nicolò ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut E il padre si commuove

Milano, 2 novembre 2025 – Un contratto di lavoro trasformato da tempo determinato a indeterminato è sempre un bel motivo per festeggiare, per un giovane e la sua famiglia. Ma se poi questo traguardo personale riguarda un ragazzo che difficilmente, nella nostra società, troverebbe qualche azienda pronta a scommettere sul suo potenziale per garantirgli un’occasione di autonomia, la festa è doppia. Pizzaioli, camerieri e Nico Acampora diventano giocattoli: il mondo PizzAut in formato Playmobil per un progetto inclusivo Un contratto per Nicolò. È quello che è successo a Nicolò, ragazzo autistico che fa il pizzaiolo da PizzAut, l’ormai famosissima prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nicolò, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut. E il padre si commuove

