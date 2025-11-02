Nicola Franco | Gomorra è al Municipio VI sinti e slavi i nuovi boss Anch’io minacciato come Gualtieri
A Roma non c’è solo il sindaco Gualtieri a venire fatto oggetto di minacce, ma anche il meno visibile a livello mediatico Nicola Franco, presidente del VI Municipio Le Torri, eletto con Fratelli d’Italia, unico mini-sindaco di centrodestra tra tutti i municipi della Capitale. «Quattro scritte sui muri, proiettili per posta, telefonate nel cuore della notte. Ma noi non ci fermiamo. Lo facciamo per la gente perbene del nostro territorio». Il minisindaco Nicola Franco ne parla in un’intervista sulle pagine romane del Corriere della Sera. Nicola Franco: “Da 4 anni minacce, proiettili e scritte, ma vado avanti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa mattina al Teatro di Tor Bella Monaca, con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, Il Presidente del VI Municipio Nicola Franco , numerosi rappresentati delle forze dell' ordine e 340 ragazzi delle scuo - facebook.com Vai su Facebook