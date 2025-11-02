Nicola a Sky | I ragazzi mi hanno fatto rosicare ho il fastidio di non aver preso un punto Abbiamo pagato qualcosina a livello di fisicità ma…

Nicola ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Nicola ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «No arrabbiato mi pare eccessivo. Diciamo che i miei ragazzi mi hanno fatto rosicare perché a fronte di una prestazione giusta, finita la partita e avere il fastidio per non aver preso un punto è bello. È una cosa che per me è importante. Rispetto alla partita contro l’Inter, questa, è stata giocata con una consapevolezza diversa. Certo, arrivava dopo due giorni, però a parte tutto siamo riusciti a fare la nostra partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

