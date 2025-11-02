Neymar torna in campo dopo l’infortunio e si fa notare con una finta su punizione
Neymar è tornato ieri in campo dopo quasi due mesi, subentrando nella sfida contro il Fortaleza. La partita termina 1-1 e il Santos resta 16º, a rischio zona retrocessione. L’attaccante brasiliano si fa notare soprattutto con alcune giocate, tra cui una punizione ben calciata. In gol Bareiro per il Fortaleza e autogol di Pacheco. Scrive So Foot: “Infortunato da settembre, Neymar è tornato a giocare con il Santos nella notte tra sabato e domenica. Entrato in campo, il brasiliano ha disputato circa venti minuti, senza però riuscire a trascinare la squadra alla vittoria, fermata sull’1-1 dal Fortaleza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
