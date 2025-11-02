New York verso le elezioni | sfida tutta dem per il nuovo sindaco Chi sostiene Trump

New York, 2 novembre 2025 – Gli occhi del mondo sono puntati su New York: la Grande Mela sceglierà il suo nuovo sindaco in quella che è stata la competizione elettorale più avvicente da decenni a questa parte. Ecco tutto quello che c'è da sapere e cosa aspettarsi. Come si vota. Le elezioni si svolgeranno martedì 4 novembre 2025, con seggi aperti dalle ore 6 alle ore 21. Il voto anticipato è già in corso: i newyorchesi potranno esprimere la loro preferenza con l'early voting fino a domenica. Il sistema elettorale è molto semplice: vince chi ha più voti, senza ballottaggi. Il City council – il 'consiglio comunale' della Grande Mela – è eletto sulla base di 51 collegi uninominali, in cui è suddivisa la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - New York verso le elezioni: sfida tutta dem per il nuovo sindaco. Chi sostiene Trump

