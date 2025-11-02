New York Obama non appoggia il candidato sindaco dem Mamdani

Barack Obama si è rifiutato di appoggiare pubblicamente il candidato del partito democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani - anche dopo aver sostenuto il precedente primo cittadino. E, prima ancora, Bill Di Blasio, nel 2013. Di passaggio nella Grande Mela, l'ex presidente degli Stati Uniti si è limitato a telefonare al 34enne di origine indiana ma non si è recato al suo comizio. "L'ex Capo della Casa Bianca, esponente di spicco dei democratici, era appena oltre il fiume Hudson durante una manifestazione dell'ultimo minuto per il candidato governatore del New Jersey Dem Mikie Sherrill, ma non si è avventurato in città", scrive il quotidiano New York Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - New York Obama non appoggia il candidato sindaco dem Mamdani

