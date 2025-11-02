Nevrosi Pd Schlein indecisa sul referendum | se perde rischia di saltare

Succede quando il mister in panchina non sa che modulo scegliere ed il pubblico sugli spalti inizia a rumoreggiare. Una confusione che si trasferisce nello spogliatoio che diventa una polveriera, ognuno gioca per sé, nervi tesi e recriminazioni a non finire. È più o meno ciò che accade nel Pd alla vigilia di una partita decisiva, quella sulla giustizia, con il referendum confermativo di primavera alle porte. Elly Schlein, come le capita spesso, è in piena ansia da prestazione, non trovala formazione giusta e oscilla tra due linee che non si conciliano. Il sentimento la spinge alla battaglia: «La democrazia è a rischio», ripete, pronta a schierarsi con l'Associazione Nazionale Magistrati: «La separazione delle carriere è uno strappo alla Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nevrosi Pd, Schlein indecisa sul referendum: se perde rischia di saltare

