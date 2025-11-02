Neutralità tecnologica e innovazione La bussola per le nostre scelte

Pichetto Fratin desidera ringraziare la Presidenza canadese per la leadership e la concretezza mostrata e i colleghi dei Paesi membri per la collaborazione e l’amicizia che ci permettono di continuare a perseguire impegni che sono in linea con le decisioni di Kananaskis e con il ruolo che questo gruppo deve continuare ad avere. Non dimentichiamoci che in un contesto internazionale di forte instabilità il ruolo di questo gruppo è innanzitutto di responsabilità: la responsabilità di offrire – non solo alle comunità dei nostri Paesi, ma anche a quelle dei Paesi che condividono i nostri principi e i nostri valori – risposte realistiche e concrete su questioni decisive per i nostri sistemi sociali ed economici: la sicurezza energetica, la necessità di essere competitivi, la tutela dell’ambiente e del territorio per un futuro sempre più resiliente, prospero, sicuro per le generazioni di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Neutralità tecnologica e innovazione. La bussola per le nostre scelte"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Le ibride plug-in sono una delle più grandi truffe della storia dell’automobile. Emettono quasi quanto le vetture a benzina e, anche in modalità elettrica, inquinano 8 volte più di quanto dichiarato. La neutralità tecnologica non può ignorare il fatto che, dopo un Vai su Facebook

Enrico Coppotelli al Consiglio Generale FIM Cisl Lazio. All’Ordine del Giorno la crisi del comparto #Automotive Neutralità tecnologica, giusta transizione, difesa della centralità dell’automotive nel Lazio e occupazione. Alla Regione chiederemo il rifinanziamen - X Vai su X

Via all’Internet Festival, bussola per il mare dell’innovazione - Parte oggi a Pisa l'Internet Festival, tre giorni di eventi e dibattiti sull'innovazione tecnologica. lanazione.it scrive

L'innovazione tecnologica fa crescere sport e inclusività - L'innovazione come motore di inclusività e supporto alla realizzazione dei propri sogni, specialmente in ambito sportivo: al Salone dei pagamenti 2024 il legame tra sport e tecnologia approda da ... Secondo ansa.it

Convergenza tecnologica, perché è l’ora di investire nell’innovazione disruptive - L’innovazione disruptive è l'introduzione di un prodotto o servizio abilitato dalla tecnologia che cambia il panorama di un settore, offrendo semplicità e accessibilità a un costo inferiore rispetto ... Si legge su milanofinanza.it