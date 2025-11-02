Neutralità tecnologica e innovazione La bussola per le nostre scelte

Pichetto Fratin desidera ringraziare la Presidenza canadese per la leadership e la concretezza mostrata e i colleghi dei Paesi membri per la collaborazione e l’amicizia che ci permettono di continuare a perseguire impegni che sono in linea con le decisioni di Kananaskis e con il ruolo che questo gruppo deve continuare ad avere. Non dimentichiamoci che in un contesto internazionale di forte instabilità il ruolo di questo gruppo è innanzitutto di responsabilità: la responsabilità di offrire – non solo alle comunità dei nostri Paesi, ma anche a quelle dei Paesi che condividono i nostri principi e i nostri valori – risposte realistiche e concrete su questioni decisive per i nostri sistemi sociali ed economici: la sicurezza energetica, la necessità di essere competitivi, la tutela dell’ambiente e del territorio per un futuro sempre più resiliente, prospero, sicuro per le generazioni di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

