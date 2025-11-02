Netturbino morto dopo un brutale pestaggio | fissata l' udienza preliminare per il presunto aggressore
Fissata l’udienza preliminare a carico di Francesco Checchia, 29enne di Lucera, accusato di aver brutalmente aggredito Gianluigi Esposito, netturbino di 56 anni deceduto in ospedale, dopo 8 mesi di agonia. La gup Valeria Casciello del Tribunale di Foggia, infatti, ha fissato l’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
