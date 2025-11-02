Nettuno un lunge bar nascosto in un falso circolo culturale

Nettuno, 2 novembre 2025- Luci soffuse, musica alta, cocktail serviti fino a tarda notte: così, dietro la facciata di un’associazione culturale, si nascondeva un vero e proprio locale notturno abusivo. Le indagini, condotte dal Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno, con il supporto della Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare che l’associazione, costituita con finalità culturali, organizzava di fatto serate, eventi musicali ed aperitivi aperti al pubblico, pubblicizzati anche sui social, in totale contrasto rispetto allo scopo dichiarato. In più occasioni, peraltro, i poliziotti avevano trovato riscontro alle numerose segnalazioni di assembramenti e situazioni degenerate proprio dal locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it