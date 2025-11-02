Nessun indennizzo al fratello di Fabrizia Di Lorenzo che morì nell’attentato di Berlino La decisione della Cassazione

Mancavano pochi giorni al Natale del 2016 quando un tir piombò contro la folla a Berlino. Tra le vittime anche una 31enne italiana Fabrizia Di Lorenzo, che era al mercatino per fare i regali di Natale. A nove anni di distanza il fratello non ha ricevuto un risarcimento perché stando alla sentenza della Cassazione mancano le prove formali della convivenza con la sorella. Come scrive Il Centro la Suprema corte ha rigettato la richiesta presentata. Nel 2017 gli uffici prefettizi avevano escluso il fratello di Fabrizia, Gerardo, dall’ indennizzo previsto per legge. Una decisione che venne poi ribaltata dal tribunale di Sulmona, che ammise il ragazzo tra i possibili beneficiari del risarcimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nessun indennizzo al fratello di Fabrizia Di Lorenzo che morì nell’attentato di Berlino. La decisione della Cassazione

