Nella metro di Mosca arriva la stanza del silenzio

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un angolo di tranquillità nella ressa delle stazioni. È quello che si è inventata la società dei trasporti di Mosca per venire incontro alle esigenze dei suoi utenti alla ricerca di un po' di privacy. La metropolitana della capitale russa è una delle più sviluppate e spettacolari del mondo, ma anche delle più affollate: così i suoi gestori hanno creato delle stanze riservate nelle fermate più frequentate per permettere di telefonare o lavorare senza rumore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nella metro di mosca arriva la stanza del silenzio

© Tgcom24.mediaset.it - Nella metro di Mosca arriva la "stanza del silenzio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

metro mosca arriva stanzaNella metro di Mosca arriva "stanza del silenzio" - Il sondaggio Ipsos gela il Pd, numeri impietosi per la sinistra, Meloni resta al top Un primo segnale di Alzheimer può essere notato quando si fa la doccia: a cosa fare attenzione Il (turbolento) ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Metro Mosca Arriva Stanza