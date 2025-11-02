Nella metro di Mosca arriva la stanza del silenzio
Un angolo di tranquillità nella ressa delle stazioni. È quello che si è inventata la società dei trasporti di Mosca per venire incontro alle esigenze dei suoi utenti alla ricerca di un po' di privacy. La metropolitana della capitale russa è una delle più sviluppate e spettacolari del mondo, ma anche delle più affollate: così i suoi gestori hanno creato delle stanze riservate nelle fermate più frequentate per permettere di telefonare o lavorare senza rumore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
