Negli Usa un milione di licenziamenti da inizio anno | dai tagli di Trump a quelli delle Big Tech si punta sempre di più sull’IA

Il 2025 è destinato a passare alla storia come l’ anno dei licenziamenti negli Stati Uniti. Da gennaio a ottobre, sono già stati tagliati un milione di posti di lavoro e altri annunci simili seguiranno a breve. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un’analisi di di Marco Valsania e Luca Veronese, che passa in rassegna gli sconvolgimenti del mercato del lavoro che hanno fatto seguito al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e al cambio di strategia dei principali colossi a stelle e strisce, che puntano sempre di più sull’ efficienza dell’IA. I licenziamenti nel pubblico. Una parte consistente dei licenziamenti avvenuti quest’anno riguarda il settore pubblico. 🔗 Leggi su Open.online