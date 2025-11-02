Negli Usa un milione di licenziamenti da inizio anno | dai tagli di Trump a quelli delle Big Tech si punta sempre di più sull’IA
Il 2025 è destinato a passare alla storia come l’ anno dei licenziamenti negli Stati Uniti. Da gennaio a ottobre, sono già stati tagliati un milione di posti di lavoro e altri annunci simili seguiranno a breve. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un’analisi di di Marco Valsania e Luca Veronese, che passa in rassegna gli sconvolgimenti del mercato del lavoro che hanno fatto seguito al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e al cambio di strategia dei principali colossi a stelle e strisce, che puntano sempre di più sull’ efficienza dell’IA. I licenziamenti nel pubblico. Una parte consistente dei licenziamenti avvenuti quest’anno riguarda il settore pubblico. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Niente assunzioni e più licenziamenti: è questa la nuova regola di Amazon, Ford, Ups e JP Morgan. Per gli esperti «è una fase di ristrutturazione dell’economia, le aziende puntano sull’efficienza dell’AI» - facebook.com Vai su Facebook
Negli Usa un milione di licenziamenti da inizio anno: dai tagli di Trump a quelli delle Big Tech, si punta sempre di più sull’IA - Ma intanto cresce il malcontento: più di metà degli americani considera «pessimo» il mercato del lavoro ... Riporta open.online
USA, licenziamenti Challenger in calo a settembre: totale YTD più alto dal 2020 - Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di ... Come scrive borsaitaliana.it
Amazon da incubo, l’annuncio dei licenziamenti è arrivato. 14.000 dipendenti a casa, c’entra l’AI - L'ammissione del CEO Jassy sull'effetto dell'AI (intelligenza artiiciale). Lo riporta money.it