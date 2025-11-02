Negato il risarcimento al fratello della vittima dei mercatini di Berlino | Non erano conviventi

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizia Di Lorenzo morì a Natale 2016. Ora la Cassazione sentenzia: “Essere persona a carico deve risultare dalla certificazione rilasciata dal Comune”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

negato il risarcimento al fratello della vittima dei mercatini di berlino non erano conviventi

© Repubblica.it - Negato il risarcimento al fratello della vittima dei mercatini di Berlino: “Non erano conviventi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uccisa nell'attentato a Berlino, negato risarcimento al fratello - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Negato Risarcimento Fratello Vittima