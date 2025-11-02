Negato il risarcimento al fratello della vittima dei mercatini di Berlino | Non erano conviventi
Fabrizia Di Lorenzo morì a Natale 2016. Ora la Cassazione sentenzia: "Essere persona a carico deve risultare dalla certificazione rilasciata dal Comune".
