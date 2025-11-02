Nebbia sull' aeroporto d' Abruzzo | voli dirottati o cancellati in questo inizio novembre

Inizio mese complicato per l'aeroporto d'Abruzzo a causa della nebbia autunnale che da qualche ora sta impedendo il normale traffico aereo. La visibilità estremamente ridotta nella notte ha determinato il dirottamento del volo Ryanair FR09965 proveniente da Francoforte Hahn il cui atterraggio era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nella nebbia del crepuscolo... Qualcosa scricchiola sulla riva? È il vento… o un luccio mostruoso in attesa della tua esca? Hai il coraggio di pescare ad Halloween? - facebook.com Vai su Facebook

Un trapianto di cuore che ha vinto la nebbia all'ospedale Molinette di Torino - Un collaudato e complesso lavoro di squadra che ha coinvolto decine di operatori, che silenziosamente operano per permettere che un dono prezioso si trasformi in una nuova vita salvata ... Secondo msn.com

Nebbia a Scala, l’elicottero costretto a tornare indietro: la Costiera ha bisogno di un sistema, non di soluzioni tampone - Questa mattina l'elicottero del servizio di emergenza non è potuto atterrare a Scala a causa della nebbia. Da ilvescovado.it

Troppa nebbia sulla pista, il volo Cagliari-Perugia atterra ad Ancona: odissea per passeggeri - È quanto accaduto questa mattina a i passeggeri del volo Ryanair FR 01511, partito da Cagliari e diretto a Perugia. Da msn.com