Città del Messico (Messico), 2 novembre 2025 – Dopo la prima tornata di gare della NBA Emirates Cup, disputata nella nottata tra venerdì e sabato, è arrivato anche il turno della prima gara giocata al di fuori degli Stati Uniti nella stagione 20252026: questa notte, a Città del Messico, si è infatti giocato l’NBA Mexico City 2025 (gara che fa parte delle 82 di stagione regolare) tra i Dallas Mavericks e i Detroit Pistons. Ad aggiudicarsi la sfida con un perentorio 122-110 è stata la franchigia del Michigan: un successo costruito attorno all’asse di ferro formate da Jalen Duren, autore di 33 punti (suo massimo in carriera) e Cade Cunnigham (21 punti impreziositi da 13 assist) e che ha preso corpo nella quarta frazione, nella quale è arrivato un parziale decisivo di 35-17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, primo squillo dei Pacers. I Rockets travolgono i Celtics

