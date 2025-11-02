Si sono disputati tra ieri sera e questa notte sei match della stagione NBA con successi per Sacramento, Minnesota, Orlando, Indiana, Houston e Detroit. I Kings si impongono nel finale contro Milwaukee, mentre Paolo Banchero guida i Magic al secondo successo consecutivo. Kevin Durant trascina i Rockets contro Boston, i Pacers tornano a vincere dopo cinque sconfitte, e i Pistons ribaltano Dallas nella sfida di Città del Messico. Nella serata di ieri Sacramento resiste nel finale e batte Milwaukee 135-133. Zach LaVine (31 punti) e DeMar DeRozan (29) trascinano i Kings, che si impongono nonostante la rimonta dei Bucks guidati da Giannis Antetokounmpo (26 punti, 11 rimbalzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 novembre): Sacramento resiste su Milwaukee, Banchero brilla con Orlando, Durant trascina Houston