Natale a Caserta | le luminarie le pagano ancora una volta i commercianti

Anche quest’anno, a rendere luminose le strade del centro di Caserta non sarà il Comune, ma i commercianti, che di tasca propria hanno deciso di finanziare le luminarie natalizie. Una tradizione che si rinnova, ma che lascia dietro di sé anche malumori e polemiche.Grazie al contributo degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

