Nashville batte l’Inter Miami 2–1 | serie in parità tutto rimandato alla bella

La postseason MLS resta apertissima: Nashville piega l’ Inter Miami 2–1 davanti al proprio pubblico e rimette in equilibrio la serie, che si deciderà nella gara di spareggio. Partita intensa, a tratti spigolosa, con ritmi da playoff e un copione chiaro: padroni di casa compatti e verticali, ospiti più manovrieri ma costretti spesso a giocare sotto pressione. La partita. Nashville imposta subito il duello sui contatti e sulle seconde palle, schermando la prima costruzione e cercando profondità non appena recupera. La scelta paga: i locali sbloccano nel primo tempo e, pur subendo il ritorno dei rosa-nero, raddoppiano nella ripresa sfruttando l’inerzia e i piazzati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

