Nascite in calo provincia sempre più vecchia
Un passo avanti e due indietro. Nel 2023 in provincia di Macerata i nati sono stati 1.892, 40 in più rispetto a quelli del 2022 (1.852). Nel 2024, però, come rilevato in questi giorni dall’Istat, ci si è fermati a 1801, 91 in meno, a conferma di quella tendenza alla denatalità che va avanti ormai da un quindicennio. Dopo aver toccato la quota massima nel 2009, con 3.014 nuovi venuti al mondo, infatti, abbiamo imboccato una china che, salvo qualche lieve ed episodico sussulto, non lascia dubbi sul processo di denatalità in atto. Il numero dei nati del 2024, senza andare più indietro, è il più basso degli ultimi 25 anni: nel 1999, infatti, i nati furono 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Cina affronta l’inverno demografico: dopo circa tre decenni di politica del figlio unico, Pechino punta su sussidi, assistenza all’infanzia e incentivi per invertire il calo delle nascite. Dialoghi: Confucio e China Files” è una rubrica in collaborazione tra China Fil - facebook.com Vai su Facebook
La soluzione al calo delle nascite c'è. SI chiama riforma della cittadinanza - X Vai su X
Nuove nascite, un calo inarrestabile: in provincia di Brescia quasi la metà rispetto a 15 anni fa - Il calo bresciano osservato dai dati definitivi Istat è addirittura superiore a quello ... Scrive brescia.corriere.it
Declino demografico in Italia: nascite 2024 in calo e fecondità ai minimi storici - 944 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente. Segnala ilmessaggero.it
Istat, nascite in grave calo in Italia: ai minimi storici il numero medio di figli per donna. La Calabria la peggiore del Sud Italia, stabile la Sicilia | DATI - Secondo l’ultimo report divulgato dall’Istat, i dati del 2025 potrebbero superare (in negativo) quelli dell’anno passato. Segnala strettoweb.com