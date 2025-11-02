Nascite in calo provincia sempre più vecchia

Un passo avanti e due indietro. Nel 2023 in provincia di Macerata i nati sono stati 1.892, 40 in più rispetto a quelli del 2022 (1.852). Nel 2024, però, come rilevato in questi giorni dall’Istat, ci si è fermati a 1801, 91 in meno, a conferma di quella tendenza alla denatalità che va avanti ormai da un quindicennio. Dopo aver toccato la quota massima nel 2009, con 3.014 nuovi venuti al mondo, infatti, abbiamo imboccato una china che, salvo qualche lieve ed episodico sussulto, non lascia dubbi sul processo di denatalità in atto. Il numero dei nati del 2024, senza andare più indietro, è il più basso degli ultimi 25 anni: nel 1999, infatti, i nati furono 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

