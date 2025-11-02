NASCAR Love nega il successo a Zilisch Heim domina in Truck Series
Jesse Love e Corey Heim hanno vinto a Phoenix nell’ultimo weekend la NASCAR Xfinity e la NASCAR Truck Series, rispettivamente la F2 e la F3 della famosissima serie americana riservata alle stock car. I due hanno dominato la stagione e legittimamente hanno ottenuto il titolo nelle due realtà citate. Il primo si è imposto dopo un perfetto Championship 4. Il #2 di RCR Chevrolet ha saputo fare la differenza nella parte conclusiva dell’evento annichilendo il dominatore del campionato 2025 Connor Zilisch. Il #88 di JR Motorsport Chevrolet ha alzato bandiera bianca dopo aver semplicemente dominato la stagione agonistica imponendosi nella regular season con margine sui rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
