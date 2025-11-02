Narni il caso ‘Le Mole’ | Il bacino è compreso in una proprietà privata La replica del Comune | Approfondimenti a breve

Una novità assoluta. Che coglie tutti di sorpresa. A cominciare dagli amministratori comunali che mai avrebbero immaginato che il sito delle Mole non fosse di proprietà pubblica, ma appartenente ad un privato. Nello specifico, stando a quanto comunicato dalla Famiglia Caponi, l'area dove insiste. 🔗 Leggi su Ternitoday.it