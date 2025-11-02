Nardella e la chat delle femministe chiamata con il nomignolo Fascistella | Sui social l’impegno civile si è trasformato in una gara di superiorità morale

Firenze, 2 novembre 2025 – "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un episodio che dovrebbe farci riflettere, più che indignarci. Non tanto per i nomi coinvolti, ma per ciò che rappresenta: un segno dei tempi”, Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e attualmente europarlamentare, nel suo lungo post sui social si riferisce al caso scoppiato in questi giorni delle influencer attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, indagate per stalking. Suo malgrado il nome di Nardella è finito al centro di una delle chat incriminate e per questo replica via social. Elezioni regionali 2025 - Dario Nardella per campagna del PD a Villafranca in Lunigiana - L'intervento di Nardella Il caso "Fascistella”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nardella e la chat delle femministe chiamata con il nomignolo Fascistella: "Sui social l’impegno civile si è trasformato in una gara di superiorità morale"

