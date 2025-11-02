Narcotizzava le vittime con potenti farmaci per poi abusarne | 34enne in carcere

Nel pomeriggio del 31 ottobre 2025, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo nei confronti di un 34enne residente a Bergamo, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, trae origine dalle denunce presentate da due donne con cui l’indagato aveva intrattenuto contatti tramite siti di incontri, presentandosi con identità fittizie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

