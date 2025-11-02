Narcotizza donne conosciute su un sito di incontri con un farmaco e abusa di loro | 34enne arrestato

Un 34enne di Bergamo è stato arrestato perché accusato di aver narcotizzato due donne e di aver abusato sessualmente di loro. I carabinieri indagano per capire se ci sono altre vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bergamo, narcotizza con oppiodi due donne e abusa di loro. Poi le filma e le ricatta. Arrestato - Il 34enne è accusato di violenza aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. Lo riporta msn.com