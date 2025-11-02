Napoli | morto in un androneforse ucciso
15.50 Un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell'androne di un palazzo a San Giovanni a Teduccio, Napoli. Aveva due ferite alla testa. L'origine delle lesioni è al vaglio degli inquirenti. La vittima era di Torre del Greco, viveva nel quartiere di Barra ed era sposato con due figli. Commerciava abusivamente pane. Non è escluso che fosse andato a procurarsi la merce da vendere: poco distante da dove è stato trovato c'è un panificio. Forse è stata una caduta accidentale, ma prende corpo l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
