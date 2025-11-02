Napoli sparatoria fuori da un locale | 16enne gravemente ferito all’addome e alle gambe

Dayitalianews.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato nella zona occidentale della città dopo una serata musicale. Momenti di terrore questa notte, tra l’1 e il 2 novembre, in via Scarfoglio, nel quartiere occidentale della città, dove un ragazzo di 16 anni è stato ferito da quattro colpi di pistola all’esterno di un locale notturno molto frequentato della zona flegrea. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato si sarebbe avvicinato al gruppo di giovani poco dopo la mezzanotte, aprendo il fuoco all’improvviso. I presenti hanno raccontato di aver visto il ragazzo cadere a terra dopo pochi istanti, mentre attorno si scatenava il panico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

napoli sparatoria fuori da un locale 16enne gravemente ferito all8217addome e alle gambe

© Dayitalianews.com - Napoli, sparatoria fuori da un locale: 16enne gravemente ferito all’addome e alle gambe

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, sparatoria all'uscita di un locale ad Agnano: 16enne ferito alle gambe - Sparatoria all'esterno del locale dopo party musicale: 16enne ferito alle gambe. Scrive msn.com

napoli sparatoria fuori localeSpari in strada, paura davanti a un locale: 16enne gambizzato a Napoli, indagini in corso - Paura in strada a Napoli, in zona Agnano, dove ieri sera sono stati esplosi dei colpi davanti a un locale. Secondo fanpage.it

Napoli, 16enne gambizzato fuori da un locale - Un ragazzino di 16 anni è stato ferito a Napoli dopo una serata con amici in un locale, in circostanze da chiarire. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sparatoria Fuori Locale