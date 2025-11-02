ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato nella zona occidentale della città dopo una serata musicale. Momenti di terrore questa notte, tra l’1 e il 2 novembre, in via Scarfoglio, nel quartiere occidentale della città, dove un ragazzo di 16 anni è stato ferito da quattro colpi di pistola all’esterno di un locale notturno molto frequentato della zona flegrea. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato si sarebbe avvicinato al gruppo di giovani poco dopo la mezzanotte, aprendo il fuoco all’improvviso. I presenti hanno raccontato di aver visto il ragazzo cadere a terra dopo pochi istanti, mentre attorno si scatenava il panico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, sparatoria fuori da un locale: 16enne gravemente ferito all’addome e alle gambe