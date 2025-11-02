Gli infortuni del Napoli ormai sono diventati un appuntamento fisso. Ieri è toccato a Gilmour (anche se nella stessa partita sono rientrati sia Rrahmani sia Lobotka). Qualcuno entra, qualcuno esce. Ma ormai la giostra degli infortuni non la ferma più nessuno, è come se fosse impazzita, di certo procede a velocità sostenuta. E ogni tanto qualcuno cade. Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica sottolinea che in fondo nessuno cerca realmente le cause di questi continui stop. Ecco cosa scrive Antonio Corbo: Questo pareggio ha una doppia lettura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, nessuno cerca le cause di tutti questi infortuni (Corbo)