Napoli, 2 novembre 2025 - Quando il migliore in campo è spesso il portiere, le notizie per l'allenatore di turno sono agrodolci. Ancora una volta, infatti, il Napoli viene salvato da Vanja Milinkovic-Savic, che contro il Como prima causa il rigore con un'uscita avventata dai tempi tutt'altro che perfetti e poi si fa perdonare dicendo di no ad Alvaro Morata e alla sua esecuzione tutt'altro che perfetta, come d'altronde lo era stata anche quella di Francesco Camarda disinnescata appena pochi giorni prima a Lecce, terra di conquista dopo ben 4 sconfitte di fila fuori casa tra Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Milinkovic-Savic sempre più determinante. Nonostante le perplessità iniziali

