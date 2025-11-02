Napoli Milinkovic para tutto | il rigore su Morata salva Conte Il Como di Fabregas è una mina vagante

"> Ha vinto la solitudine del numero uno. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in mezzo a un plotone di talenti offensivi — da Neres a Nico, da Diao ad Addai, fino a Politano, Hojlund e Morata — a decidere è stato ancora lui: Milinkovic-Savic, il portiere. Il gigante serbo, con la sua barba da boscaiolo e riflessi da felino, ha neutralizzato il rigore di Morata, bissando la prodezza su Camarda a Lecce. È il sesto penalty parato negli ultimi dieci, record assoluto in Serie A dal 2021 (7 complessivi) eguagliato in Europa solo da Vasilj del St. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

