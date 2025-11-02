Napoli l’assenza di De Bruyne pesa molto | ne risente Hojlund!

Se soltanto poche settimane fa, sui tabloid veniva tirata su, una problematica denominata Kevin De Bruyne, i dati oggi capovolgono tutto. L’assenza del Belga pesa e i compagni la vivono sulla propria pelle. Uno dei maggiori protagonisti azzurri a sentire tale infortunio, è Hojlund. Senza KDB, Hojlund fatica.. La sistemazione nell’assetto tattico di Kevin De Bruyne era stata un tema, eppure mister Conte, con KDB a pieno regime, non ha mai rinunciato a sistemarlo sulla mediana al fianco di McTominay ed Anguissa. Lo “sfortunato” rigore calciato contro l’Inter costringerà il Napoli a fare a meno del belga per un bel po’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’assenza di De Bruyne pesa molto: ne risente Hojlund!

