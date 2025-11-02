Napoli la bocciatura fa rumore | il nuovo acquisto preoccupa Conte
Solo un pareggio a reti per il Napoli contro il Como. I ragazzi di Conte hanno sfornato un’ottima prestazione difensiva, ma sono risultati piuttosto scialbi in attacco, con pochissimi pericoli creati agli avversari. I quotidiani puntano il dito in particolare contro un azzurro: si tratta di Rasmus Hojlund, punito in quasi tutti i giudizi. “Gli manca De Bruyne”, Hojlund punito dai quotidiani. Fra i vari giudizi, spicca quello de “La Gazzetta dello Sport”, la quale avanza un sospetto: il danese potrebbe patire più di tutti l’assenza di Kevin De Bruyne, che con i suoi assist aveva contribuito al suo ottimo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Moviola CdS: "Bocciatura totale per #Mariani, rigore con tanti dubbi. Voto 4!" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Moviola-CdS---Bocciatura-totale-per-Mariani--rigore-con-tanti-dubbi--Voto-4---143606.aspx #NapoliInter - facebook.com Vai su Facebook
L’auto sportiva nel parcheggio abusivo fa rumore, i dipendenti della Regione si lamentano: “Non riusciamo a lavorare” - L'auto sportiva di lusso è parcheggiata in strada, in divieto, nella piazza occupata da un parcheggio abusivo in via Marina a Napoli. fanpage.it scrive