Napoli la bocciatura fa rumore | il nuovo acquisto preoccupa Conte

Spazionapoli.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo un pareggio a reti per il Napoli contro il Como. I ragazzi di Conte hanno sfornato un’ottima prestazione difensiva, ma sono risultati piuttosto scialbi in attacco, con pochissimi pericoli creati agli avversari. I quotidiani puntano il dito in particolare contro un azzurro: si tratta di Rasmus Hojlund, punito in quasi tutti i giudizi. “Gli manca De Bruyne”, Hojlund punito dai quotidiani. Fra i vari giudizi, spicca quello de “La Gazzetta dello Sport”, la quale avanza un sospetto: il danese potrebbe patire più di tutti l’assenza di Kevin De Bruyne, che con i suoi assist aveva contribuito al suo ottimo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

L’auto sportiva nel parcheggio abusivo fa rumore, i dipendenti della Regione si lamentano: “Non riusciamo a lavorare” - L'auto sportiva di lusso è parcheggiata in strada, in divieto, nella piazza occupata da un parcheggio abusivo in via Marina a Napoli. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Bocciatura Fa Rumore