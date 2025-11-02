Il triplice fischio di Napoli-Como ha lasciato al tabellino uno 0-0 e ai tifosi un velo di delusione. Ma la partita più importante, quella che può decidere una stagione, si è giocata subito dopo, lontano dalle telecamere, tra le mura dello spogliatoio. Lì non sono andate in scena critiche o processi, ma una precisa e lucida manovra strategica orchestrata da Antonio Conte e suggellata da Aurelio De Laurentiis: la creazione di un “fortino” invalicabile in vista della battaglia decisiva contro l’Eintracht. Il primo atto: la strategia protettiva di Conte. La serenità mostrata da Antonio Conte ai microfoni di DAZN non era circostanziale, ma il primo tassello di un piano più grande. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, il retroscena: cosa si sono detti Conte e De Laurentiis nello spogliatoio dopo il pari