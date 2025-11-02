Napoli il retroscena | cosa si sono detti Conte e De Laurentiis nello spogliatoio dopo il pari
Il triplice fischio di Napoli-Como ha lasciato al tabellino uno 0-0 e ai tifosi un velo di delusione. Ma la partita più importante, quella che può decidere una stagione, si è giocata subito dopo, lontano dalle telecamere, tra le mura dello spogliatoio. Lì non sono andate in scena critiche o processi, ma una precisa e lucida manovra strategica orchestrata da Antonio Conte e suggellata da Aurelio De Laurentiis: la creazione di un “fortino” invalicabile in vista della battaglia decisiva contro l’Eintracht. Il primo atto: la strategia protettiva di Conte. La serenità mostrata da Antonio Conte ai microfoni di DAZN non era circostanziale, ma il primo tassello di un piano più grande. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
News recenti che potrebbero piacerti
"NON VOLEVO CHE FOSSE TOCCATO" Luciano Spalletti e il retroscena sul tatuaggio a tema Napoli: le parole in conferenza stampa ? #LucianoSpalletti #Napoli #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
? Tatuaggio #Napoli, retroscena Koopmeiners e #Juve spettacolo: Spalletti tra ironia e filosofia - X Vai su X
Napoli-Inter, scintille Conte-Lautaro: cosa si sono urlati, il retroscena in nerazzurro - Urla, gestacci e offese: un brutto episodio che non nasce dal nulla ma affonda le radici nell'esperienza comune in nerazzurro. Si legge su sport.virgilio.it
Tatuaggio Napoli, retroscena Koopmeiners e Juve spettacolo: Spalletti tra ironia e filosofia - Il nuovo tecnico bianconero, che in serata debutta contro la Cremonese, scuote subito la squadra: “Torniamo in alto, io ci credo” ... msn.com scrive
DAZN - Bordocam Napoli-Inter, Conte contro Lautaro: ecco cosa si sono detti. Rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo: tutti i retroscena - Si parte da quanto accaduto attorno all'ora di gioco, quando Antonio Conte invita Denzel Du ... Segnala msn.com