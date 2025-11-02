Napoli | Gasparri ' dietro uccisione poliziotto chi vuole legalizzare droghe'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La drammatica vicenda di Torre del Greco che ha visto ancora una volta un esponente della Polizia di Stato perdere la vita è un'ulteriore tragedia della droga. Chi guidava quel Suv che si è schiantato contro l'auto della Polizia causando danni irreparabili era in preda agli effetti di droghe. Chi minimizza la vicenda ‘droghe' è un'irresponsabile e aiuta una strage ed una autodistruzione continua nella società italiana. Le droghe vanno combattute tutte. Di questo si parlerà nella imminente Conferenza nazionale del Governo contro le droghe". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gasparri a Napoli per presentare Patto dei Valori tra scuola, chiesa, impresa e società civile risponde all'ANM : "Non dovrebbe essere un partito, precipitata la reputazione". Poi sul Ponte sullo Stretto: "La Corte dei Conti facesse i conti a Conte che ha sprecat - facebook.com Vai su Facebook
Al convegno sulla giustizia organizzato dai dipartimenti di @forza_italia a #Napoli ho invitato a far nascere migliaia di comitati per il ‘sì’, nelle città, nei borghi, nei quartieri, nelle strade, nei palazzi. Tutti mobilitati per una vittoria comune! - X Vai su X