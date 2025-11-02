La sfida tra Napoli e Como si è chiusa con un pareggio a reti bianche, lasciando qualche rimpianto soprattutto agli azzurri. Allo stadio Maradona, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a superare la formazione di Cesc Fàbregas, compatta e organizzata, capace di strappare un punto prezioso. Il momento chiave del match è arrivato nella ripresa, quando Álvaro Morata ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la partita. Le parole di Ciro Ferrara. Ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha commentato l’episodio con la consueta lucidità. “Milinkovic-Savic? Senza nulla togliergli, è più un rigore sbagliato da Morata che non mi sembra calciato benissimo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Ferrara lancia la miccia e accende le polemiche: sentenza netta su Milinkovic-Savic