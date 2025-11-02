Napoli-Eintracht le condizioni di Gilmour Lobotka e Spinazzola | Chi recupera

La sfida contro l’Eintracht Francoforte, crocevia fondamentale per il percorso in Champions League, si avvicina, e Antonio Conte si trova di fronte al suo primo, grande puzzle tattico. Il pareggio con il Como ha lasciato in eredità non solo due punti persi, ma soprattutto un centrocampo da reinventare a causa di infortuni e condizioni precarie. Analizziamo la situazione, giocatore per giocatore, per capire le reali opzioni sul tavolo del tecnico. Gilmour infortunato Il punto medico: la situazione fattuale degli infortunati. Prima di analizzare le soluzioni, è fondamentale avere il quadro clinico chiaro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Eintracht, le condizioni di Gilmour, Lobotka e Spinazzola: Chi recupera

Scopri altri approfondimenti

++ Infortunio grave: salta Napoli-Eintracht ++ ULTIM'ORA: https://bit.ly/3X3Vxzg - facebook.com Vai su Facebook

Eindhoven insegna: per contrastare le tifoserie violente è necessario adottare misure ai limiti della democrazia. #NapoliEintracht - X Vai su X

Napoli: prima diagnosi per Gilmour e Spinazzola, si parla di affaticamento - La SSC Napoli ha diramato il primo bollettino medico sulle condizioni di Spinazzola e Gilmour. Secondo internapoli.it

Spinazzola e Gilmour recuperano per l'Eintracht? Cosa filtra da Castel Volturno - Oltre al pareggio, il tecnico deve fare i conti con due nuovi problemi fisici: Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola. Riporta tuttonapoli.net

Le condizioni di Gilmour, Lobotka e Spinazzola: chi recupera per la sfida di Champions con l’Eintracht - Gilmour e Spinazzola sono usciti per infortunio contro il Como, mentre Lobotka è tornato dopo quasi un mese: le loro condizioni in vista della sfida di Champions con l’Eintracht Francoforte. Segnala msn.com