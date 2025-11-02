Napoli-Eintracht Francoforte quarta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Entrambe le squadre devono vincere per tornare in corsa ed evitare di compromettere quasi definitivamente il loro cammino. Napoli-Eintracht si giocherà martedì 4 novembre 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Maradona NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il primo posto in campionato condiviso con la Roma non lascia tranquilli i partenopei, che in Europa sono chiamati decisamente a cambiare marcia. La speranza è che in questo il fattore casalingo possa fare la differenza. Fin’ora sono soltanto tre i punti raccolti dalla squadra di Conte, che ha perso all’esordio con il Manchester City, vinto in rimonta sullo Sporting Lisbona, e perso malamente ad Eindhoven con il Psv. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al Bayern basta un tempo, tris al Leverkusen. Pari Eintracht e ora il Napoli in Champions - facebook.com Vai su Facebook
Eindhoven insegna: per contrastare le tifoserie violente è necessario adottare misure ai limiti della democrazia. #NapoliEintracht - X Vai su X
Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming? - Il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte nel nella quarta giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming ... Scrive goal.com
Napoli-Eintracht Francoforte dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Amazon Prime Video o TV8? Canale, diretta streaming, formazioni - Il Napoli sfida l'Eintracht nella quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League: formazioni, canale tv e diretta streaming. Segnala goal.com
Uefa dice 'no' all'Eintracht: niente campo neutro, si gioca a Napoli senza tifosi tedeschi - La UEFA ha respinto ufficialmente la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare in campo neutro la sfida di Champions League contro il Napoli, valida per la quarta giornata della fase ... Segnala tuttonapoli.net