Napoli-Eintracht Francoforte quarta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Entrambe le squadre devono vincere per tornare in corsa ed evitare di compromettere quasi definitivamente il loro cammino. Napoli-Eintracht si giocherà martedì 4 novembre 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Maradona NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il primo posto in campionato condiviso con la Roma non lascia tranquilli i partenopei, che in Europa sono chiamati decisamente a cambiare marcia. La speranza è che in questo il fattore casalingo possa fare la differenza. Fin'ora sono soltanto tre i punti raccolti dalla squadra di Conte, che ha perso all'esordio con il Manchester City, vinto in rimonta sullo Sporting Lisbona, e perso malamente ad Eindhoven con il Psv.

