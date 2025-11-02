Napoli-Eintracht arriva l’annuncio nel post partita | Confermo l’infortunio Perdita pesante

Vigilia complicata per l’ Eintracht Francoforte in vista della sfida con il Napoli. Al termine del pareggio contro l’ Heidenheim, l’allenatore Dino Toppmöller ha confermato l’infortunio di Can Uzun, uscito anzitempo per un problema muscolare. Le prime parole del tecnico tedesco non lasciano spazio a dubbi: la presenza dell’attaccante nel match europeo è a forte rischio, con il giocatore che sarà sottoposto a nuovi esami per valutare l’entità del problema. Toppmöller conferma: “Uzun ha avuto un problema alla coscia”. “Sapevamo che sarebbe stata una gara molto combattuta, basta vedere la distanza percorsa in campo da entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

