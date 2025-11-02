Napoli e il ritorno di Romelu Lukaku | l’attaccante vuole tornare al top entro metà dicembre

Romelu Lukaku è tornato a lavorare a Castel Volturno. L’attaccante belga, fermo da diverse settimane a causa di un grave problema, ha ripreso ad allenarsi con un programma personalizzato sotto lo sguardo attento dello staff tecnico del Napoli. Dopo i primi test fisici, l’ex Chelsea ha svolto una seduta differenziata, segno che il recupero procede . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

