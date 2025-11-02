napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Un giovane di 18 anni, incensurato, è morto nel Napoletano dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia dove il giovane era stato trasportato dopo il ferimento. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale. Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

