Napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco
Un giovane di 18 anni, incensurato, è morto nel Napoletano dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia dove il giovane era stato trasportato dopo il ferimento. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale. Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Diciottenne accoltellato a Napoli, in zona via Petrarca a Posillipo La ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. Riporta tg24.sky.it
Napoli, preso il 28enne alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto: positivo alla droga - La volante su cui erano i due si è scontrata con un'altra auto ... Come scrive msn.com