Napoli coppia in scooter spara e uccide 18enne
A Boscoreale, nel napoletano, una coppia in scooter ha fatto fuoco contro un gruppo di ragazzi. Un proiettile ha raggiunto e colpito un 18enne che, trasportato d'urgenza al pronto soccorso, è morto poco dopo. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Napoli, ucciso a 18 anni in strada. Il colpo esploso da uno scooter a Boscoreale - È successo a Boscoreale, periferia di Napoli, dove un ragazzo appena maggiorenne è stato trafitto da un proiettile sparato da uno ... Segnala msn.com
Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne - La vittima, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, è morta poco dopo ... tg24.sky.it scrive
Sparo contro un gruppo di ragazzi in strada a Napoli, ucciso un 18enne - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto a Boscoreale il gruppo in piazza Pace esplodendo un solo colpo In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplo ... Segnala lavocedellisola.it