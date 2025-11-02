Napoli Como scintille tra Conte e Fabregas | accuse di perdite di tempo e frecciatine a bordo campo
Inter News 24 Napoli Como, i due allenatori discutono a distanza durante lo 0-0 del Maradona, poi la stretta di mano finale! Che cosa è successo. Non solo Verona Inter oggi ma è stato il turno anche dei partenopei. La sfida tra Napoli e Como, terminata 0-0 al Maradona, non ha offerto gol ma non sono mancati momenti di tensione, soprattutto tra le due panchine. Come raccontato da DAZN, Antonio Conte e Cesc Fabregas si sono resi protagonisti di un acceso scambio verbale a distanza, con qualche battuta al vetriolo ma anche un chiarimento finale. L’episodio principale è avvenuto nel secondo tempo, poco dopo il rigore sbagliato da Morata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hojlund si vede poco, garanzia Diao, Milinkovic spaventoso: le pagelle di Napoli-Como - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic salva la squadra di Conte - Como di Sabato 1 novembre 2025: il portiere decisivo nuovamente su un rigore, questa volta calciato da Morata ... Secondo calciomagazine.net
Napoli-Como, scintille Conte-Fabregas: “L’avete preparata così” - Como al 'Maradona': "Cesc, l'avete preparata così". Da calciomercato.it
Napoli-Como, storie tese tra Conte e Fabregas: la “strategia” di Cesc nel mirino dei social ed è bufera su Politano - Como, duro confronto tra Conte e Fabregas nel primo tempo: nel mirino la strategia dei giocatori lariani, ma anche Politano finisce nel mirino ... Da sport.virgilio.it