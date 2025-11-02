Napoli-Como Conte | Orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi Su Spinazzola e Gilmour valuteremo

"Il Como se ha da recriminare oggi, deve recriminare sicuramente sul rigore sbagliato. Nel primo tempo chiaramente, sbagliando il rigore, poteva pendere un po' l'ago della Bilancia in favore loro. Nel secondo tempo, invece, secondo me c'è stata una squadra in campo, il Napoli. Non ricordo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Questo pomeriggio Napoli-Como è terminata per 0-0. Ma quello che vogliamo sottolineare è l’atteggiamento con cui si è presentata la squadra di Cesc Fabregas in casa dei campioni d’Italia. Gestione del pallone e manovre avvolgenti che spesso hanno costr - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Como, le pagelle: decisivo Milinkovic-Savic (7), Morata sbaglia molto (5) - X Vai su X

Napoli-Como, Conte: "Posso dormire sereno perché ho dei guerrieri" - Nonostante il pareggio, Antonio Conte è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il Como è una realtà consolidata e chi pensa in maniera diversa sbaglia. Scrive sport.sky.it

Napoli-Como, Conte nel post partita: «Sono orgoglioso, con me ho dei guerrieri» - A salvare il risultato e, almeno fino a domani sera, il primo posto è Milinkovic Savic. Lo riporta msn.com

Napoli, Conte: "Complimenti al Como, ma anche a noi. Abbiamo giocato una partita seria e bella da vedere, di stampo europeo" - Ai microfoni di DAZN il tecnico del Napoli analizza il pareggio a reti bianche contro i lariani di Fabregas. Lo riporta eurosport.it