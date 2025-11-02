Napoli-Como 0-0 niente guizzi | finisce pari
Dolcetto o scherzetto? Sì, perché poteva andare peggio, poteva trasformarsi in una notte horror. In piena linea con il periodo?halloweeniano?. Ricordate il Conte dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, Cremonese-Juventus 1-2 : buona la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-seri - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, la statistica dopo lo 0-0 col Como: prima volta a secco al Maradona in tutto il 2025 - 0 odierno contro il Como, nella gara valida per la decima giornata di Serie A, segna una statistica curiosa nel percorso degli azzurri. Si legge su tuttomercatoweb.com
Napoli-Como 0-0: video, gol e highlights - La squadra di Conte rallenta la corsa in vetta alla classifica (+1 sulla Roma) fermato sullo 0- Secondo sport.sky.it
Le pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- Scrive ilmattino.it