Napoli bloccato dal Como la Roma può balzare in testa Spalletti vince al debutto con la Juventus | lotta scudetto accesissima
Oggi si sono giocate tre partite valide per la decima giornata della Serie A. C’era grandissima attesa per il Napoli, ma la capolista si è fatta bloccata sullo 0-0 dal Como di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona e ora rischia il sorpasso in testa alla classifica: la Roma si trova a -1 e domani sera incrocerà il Milan nel big match di questo turno (tra l’altro i rossoneri aggancerebbero i giallorossi in caso di successo). Passo falso dei Campioni d’Italia contro la grande rivelazione di questo campionato, che occupa la sesta piazza a cinque lunghezze dalla vetta. La lotta scudetto sembra infiammarsi ulteriormente, anche perché l’Inter potrebbe portarsi a -1 dagli azzurri nel caso in cui dovesse riuscire a espugnare il campo del Verona, terzultimo in graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
