Napoli a doppia faccia | due record opposti contro il Como

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Napoli e a Antonio Conte. Lo 0-0 contro il Como frena la corsa degli azzurri e invita alle riflessioni su due dati: il primo è negativo e riguarda il rendimento casalingo, mentre il secondo segna una ritrovata fase difensiva. Entrambi sono segni, quindi, di un risultato che lascia spunti in entrambi i sensi. Di nuovo a secco al Maradona. Il pareggio contro il Como ha interrotto una lunga serie positiva di gare casalinghe con almeno un gol: l’ultima volta in cui il Napoli non segnò in casa fu nella gara contro la Lazio nel dicembre del 2024, quasi un anno fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli a doppia faccia: due record opposti contro il Como

