Un colpo di pistola esploso da uno scooter ha spezzato la vita di Pasquale Nappo, 18 anni, operaio, incensurato. L’omicidio è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 novembre a Boscoreale, in piazza Pace, nel cuore della cittadina vesuviana. Erano circa le 2.30 quando due persone, a bordo di uno scooter, si sono avvicinate al gruppo di giovani che stazionava nella piazza. Uno dei due ha estratto un’arma e ha sparato tre colpi, uno dei quali ha raggiunto Pasquale all’altezza dell’ascella. Il ragazzo, ferito gravemente, è stato soccorso da due amici che lo hanno caricato in auto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, 18enne ucciso con uno sparo in strada davanti agli amici