napoli 18enne ucciso con uno sparo in strada davanti agli amici

Un colpo di pistola esploso da uno scooter ha spezzato la vita di Pasquale Nappo, 18 anni, operaio, incensurato. L’omicidio è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 novembre a Boscoreale, in piazza Pace, nel cuore della cittadina vesuviana. Erano circa le 2.30 quando due persone, a bordo di uno scooter, si sono avvicinate al gruppo di giovani che stazionava nella piazza. Uno dei due ha estratto un’arma e ha sparato tre colpi, uno dei quali ha raggiunto Pasquale all’altezza dell’ascella. Il ragazzo, ferito gravemente, è stato soccorso da due amici che lo hanno caricato in auto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

