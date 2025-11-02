Napoli 18enne ucciso con uno sparo in strada davanti agli amici
Un colpo di pistola esploso da uno scooter ha spezzato la vita di Pasquale Nappo, 18 anni, operaio, incensurato. L’omicidio è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 novembre a Boscoreale, in piazza Pace, nel cuore della cittadina vesuviana. Erano circa le 2.30 quando due persone, a bordo di uno scooter, si sono avvicinate al gruppo di giovani che stazionava nella piazza. Uno dei due ha estratto un’arma e ha sparato tre colpi, uno dei quali ha raggiunto Pasquale all’altezza dell’ascella. Il ragazzo, ferito gravemente, è stato soccorso da due amici che lo hanno caricato in auto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Napoli, 18enne incensurato ucciso nella notte a colpi di pistola. Gli spari da uno scooter contro la folla: «Forse è stato centrato per errore» - X Vai su X
Notte di sangue tra Boscoreale e Napoli Due episodi drammatici nella notte. A Boscoreale un 18enne, operaio incensurato, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Poche ore dopo, a San Giovanni a Teduccio, un uomo di 59 anni è stato trovato se - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, spari da uno scooter in corsa: il 18enne forse ucciso per sbaglio - A notte fonda, intorno alla 2:30, i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati informati dal pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare ... Da virgilio.it
Sparatoria a Boscoreale, ucciso un 18enne - Il ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia. Scrive quotidianodelsud.it
Spari da uno scooter contro la folla, ucciso 18enne incensurato a Napoli: «Forse centrato per sbaglio» - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di ... Da msn.com