Napoli 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada

Agi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un operaio è morto nel Napoletano in circostanze da chiarire. Il fatto è accaduto a Boscoreale. Intorno alle 2.30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il ragazzo è morto, nonostante le cure dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale. Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Agi.it

napoli 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada

© Agi.it - Napoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada

Altre letture consigliate

napoli 18enne incensurato uccisoNapoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada - 30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata so ... Lo riporta msn.com

Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. Riporta tg24.sky.it

napoli 18enne incensurato uccisoSpari da uno scooter contro la folla, ucciso 18enne incensurato a Napoli: «Forse centrato per sbaglio» - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli 18enne Incensurato Ucciso