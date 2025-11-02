Napoli 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada
AGI - Un operaio è morto nel Napoletano in circostanze da chiarire. Il fatto è accaduto a Boscoreale. Intorno alle 2.30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il ragazzo è morto, nonostante le cure dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale. Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Notte di sangue tra Boscoreale e Napoli Due episodi drammatici nella notte. A Boscoreale un 18enne, operaio incensurato, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Poche ore dopo, a San Giovanni a Teduccio, un uomo di 59 anni è stato trovato se - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada - 30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata so ... Lo riporta msn.com
Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. Riporta tg24.sky.it
Spari da uno scooter contro la folla, ucciso 18enne incensurato a Napoli: «Forse centrato per sbaglio» - In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di ... Scrive msn.com