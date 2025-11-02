AGI - Un operaio è morto nel Napoletano in circostanze da chiarire. Il fatto è accaduto a Boscoreale. Intorno alle 2.30 di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il ragazzo è morto, nonostante le cure dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito a Boscoreale. Continuano le indagini per verificare dinamica e matrice dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Napoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada